COVID-19, CONTE FIRMA IL NUOVO DPCM: MISURE PROROGARE AL 7 OTTOBRE

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm che proroga al 7 ottobre le misure precauzionali per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 contenute nel Dpcm 7 agosto.

“Il Governo nazionale non ha mai riaperto le discoteche, lo hanno fatto alcune Regioni che ne avevano la facolta’ ma noi siamo intervenuti per richiuderle. E il Dpcm firmato oggi proroga tutte queste misure che erano gia’ in vigore: sono e restano chiusi quindi sia le discoteche che gli stadi”. Lo ha detto il ministro della Sanita’, Roberto Speranza oggi a Pisa a margine di un’iniziativa elettorale a sostegno dei candidati alle prossime elezioni regionali della lista Toscana civica ecologista che fa parte della coalizione di centrosinistra.

Tra le poche novita’ rispetto al Dpcm del 7 agosto scorso, l’autocertificazione per l’ingresso in Italia provenienti da Paesi finora ‘off limits’ per attestare che si risiedera’ presso una persona, “anche non convivente”, con la quale “vi sia una stabile relazione affettiva”.

L’autocertificazione servira’ anche per la comunicazione alla Asl e sara’ obbligatoria una quarantena di 14 giorni. Gli Stati per cui era vietato l’ingresso in Italia sono: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kosovo, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Peru’, Repubblica dominicana, Serbia, Colombia. Per tutti gli altri Stati valgono le regole gia’ in vigore: chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna deve fare obbligatoriamente il tampone.Chi arriva da Romania e Bulgaria deve stare in quarantena.