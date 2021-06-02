COVID-19: IN SICILIA 289 NUOVI POSITIVI E 16 MORTI. E' LA TERZA REGIONE D'ITALIA PER CONTAGI

Sono 289 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 13.571 tamponi processati, con una incidenza del 2,1 %. La Regione è al terzo posto in Italia per numero di contagi...

Le vittime sono state 16, facendo salire il totale a 5.855. Il numero degli attuali positivi è di 8.698 con un decremento di 790 casi. I guariti sono 1.063. Negli ospedali i ricoverati sono 468, 39 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 47, 9 in meno rispetto al bollettino precedente. Questa la distribuzione di casi registrati per province: Palermo 31, Catania 112, Messina 37, Siracusa 25, Trapani 8, Ragusa 25, Agrigento 30, Caltanissetta 8, Enna 13

DATI ITALIA

Sono 2.897 i nuovi contagi da coronavirus oggi 2 giugno in Italia, secondo i dati dell'ultimo bollettino resi noti dal ministero della Salute. Si registrano altri 62 morti.

Nel dettaglio, i 2.897 nuovi casi di Covid-19 (ieri 2.483) sono stati riscontrati dopo l'analisi di 226.272 tamponi (221.818 ieri), con l'indice di positività che sale all'1,3%. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 62 decessi, in calo rispetto ai 93 di ieri, che portano il totale delle vittime a 126.283 da inizio pandemia. Ancora in calo i ricoveri in terapia intensiva dove ci sono 933 persone (-56 da ieri), con 33 ingressi giornalieri (-8 da ieri). In diminuzione anche i ricoveri nei reparti ordinari con 5.858 persone (-334 da ieri). Sono 3.886.867 i guariti (+18.535) e 210.050 gli attualmente positivi (-15.701).