Covid-19, Ministero della Salute, campagna vaccinale anti-Covid 2025/26: priorità a over 80, fragili e operatori sanitari

ROMA – Il Ministero della Salute ha diffuso la circolare ufficiale per la campagna vaccinale anti Covid-19 autunnale-invernale 2025/2026. Il documento, firmato dal Capo dipartimento della Prevenzione, Ricerca ed Emergenze sanitarie, Maria Rosaria Campitiello, definisce le modalità e i destinatari delle nuove somministrazioni, sulla base delle più recenti evidenze scientifiche e dei pareri di organismi internazionali come Oms, Ema, Ecdc e Aifa.

Vaccino aggiornato alla variante LP.8.1

La circolare stabilisce che la campagna utilizzerà i vaccini aggiornati alla variante LP.8.1. È prevista una dose di richiamo annuale, indipendentemente da eventuali precedenti infezioni da Sars-CoV-2, anche recenti.

Destinatari della vaccinazione

La somministrazione sarà rivolta in modo attivo a:

persone con età pari o superiore a 60 anni ;

; ospiti di strutture per lungodegenti ;

; donne in gravidanza , in qualsiasi trimestre, o nel periodo post-partum (incluso l’allattamento);

, in qualsiasi trimestre, o nel periodo post-partum (incluso l’allattamento); operatori sanitari e sociosanitari e studenti del settore;

e studenti del settore; soggetti di età compresa tra 6 mesi e 59 anni con elevata fragilità per condizioni cliniche che aumentano il rischio di forme gravi di Covid-19.

La vaccinazione è inoltre raccomandata per familiari, conviventi e caregiver di persone fragili, così da rafforzare la protezione dei soggetti più vulnerabili.

Priorità e organizzazione

Nella fase iniziale della campagna, la priorità sarà data a:

over 80 ;

; ospiti di strutture per lungodegenti;

persone con grave compromissione immunitaria ;

; operatori sanitari e sociosanitari.

La circolare sottolinea il ruolo centrale dei medici di base, chiamati a valutare situazioni non espressamente indicate ma meritevoli di tutela, garantendo in ogni caso l’accesso gratuito alla vaccinazione.

La nuova campagna vaccinale, dunque, mira a proteggere le categorie più a rischio e a contenere la diffusione del virus nella stagione autunnale e invernale.