COVID: 233 NUOVI CASI IN SICILIA E 4 MORTI, IMPENNATA DI CASI NEL RESTO D'ITALIA

Sono 233 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore. Lo rivela il bollettino del ministro della Salute. Ieri i nuovi casi erano stati 259. Stabile il numero dei ricoverati (411) ma ce ne sono due in più in rianimazione (oggi 35, ieri erano 33). In Sicilia ci sono al momento 3901 persone positive al virus, 3490 delle quali in isolamento domiciliare. Purtroppo ci sono 4 persone che hanno perso la vita e 24 persone che sono state dichiarate guarite. I casi di covid in Sicilia dall’inizio dell’epidemia sono in tutto 8712. Oltre 7 mila i tamponi (7151) e la percentuale dei positivi in rapporto ai tamponi è del 3,25%.

I casi sono suddivisi così nelle varie province siciliane: 85 a Palermo, 77 a Catania, 22 a Messina, 7 a Trapani, 11 a Siracusa, 15 a Ragusa, 0 a Enna, 12 ad Agrigento, 4 a Caltanissetta.

Continuano a crescere i contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i positivi sono aumentati di 5.372 (ieri erano stati 4.458), con 28 morti. Lo si apprende dai dati del Ministero della Salute. I tamponi sono stati 129.471.

Bollettino di oggi:

• 5372 contagiati

• 28 morti

• 1186 guariti

+29 terapie intensive | +161 ricoveri

129.471 tamponi