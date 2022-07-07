COVID: +43.54% DI NUOVI CASI IN SICILIA NELL'ULTIMA SETTIMANA

Nella settimana dal 27 giugno al 3 luglio si registra ancora un incremento dei casi Covid in Sicilia, in linea con la tendenza nel territorio nazionale.L'incidenza di nuovi positivi è di 47.430 (+43.5...

Nella settimana dal 27 giugno al 3 luglio si registra ancora un incremento dei casi Covid in Sicilia, in linea con la tendenza nel territorio nazionale.

L'incidenza di nuovi positivi è di 47.430 (+43.54%), con un valore cumulativo di 987.82/100.000 abitanti.

Lo rende noto la Regione siciliana.

Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Siracusa (1071/100.000 abitanti), Catania (1065/100.000), Palermo (1059/100.000)e Messina (1055/100.000). Le fasce d'età maggiormente a rischio risultano quelle tra i 60 e di 69 anni (1148/100.000) e tra i 45 e i 59 anni (1115/100.000).

Le nuove ospedalizzazioni sono in lieve diminuzione. Circa la metà dei pazienti in ospedale nella settimana di riferimento risultano al sistema non vaccinati.

L'epidemia rimane in una fase delicata con un livello significativo di diffusione virale ed una ricaduta sulle nuove ospedalizzazioni, ma più contenuta rispetto ai periodi precedenti. Per quanto riguarda la campagna vaccinale nella fascia d'età 5-11 anni, i vaccinati con almeno una dose si attestano al 27,25% mentre hanno completato il ciclo primario 72.310 bambini, pari al 23,46%.

Gli over 12 vaccinati con una dose si attestano al 90,60%. Ha completato il ciclo primario l'89,31% del target regionale.

Complessivamente i vaccinati con terza dose sono 2.742.982 pari al 72,34% degli aventi diritto. Risultano ancora 1.048.804 aventi diritto alla somministrazione booster che non hanno ricevuto la la dose. (ANSA).