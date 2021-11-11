COVID, 604 NUOVI POSITIVI IN SICILIA NELLE ULTIME 24 ORE , 243 SONO PROVINCIA DI CATANIA

Sono 604 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia nelle ultime 24 ore su 26.251 tamponi tra rapidi e molecolari analizzati. È quanto emerge dal bollettino giornaliero emesso dal ministero della Salute. Sale così a 313.267 il totale dei positivi dall’inizio dell’emergenza, mentre gli attuali positivi sull’isola sono 8.859 (188 in più rispetto a ieri).

Di questi sono 321 i ricoverati con sintomi nei vari reparti Covid ordinari, mentre sono 47 le persone in terapia intensiva con 1 nuovo ingresso nelle ultime 24 ore. Rispetto a ieri si contano 419 persone dimesse o guarite per un totale di 297.330 dall’inizio dell’emergenza, mentre purtroppo si registrano altri 9 decessi (7.078 in totale).

La Regione Sicilia comunica che sul numero complessivo dei tamponi molecolari comunicati in data odierna, n. 156 sono relativi a periodi precedenti.

Sul numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna, n. 12 sono relativi a giorni precedenti al 06/11/21. Inoltre, i decessi comunicati in data odierna sono avvenuti: n. 2 il 10/11/21 – n. 4 il 09/11/21 – n. 1 il 08/11/21 – n. 1 il 14/10/21 – n. 1 il 08/09/21.

I 604 nuovi positivi in Sicilia sono quindi così suddivisi nelle varie province dell’isola: Palermo 80, Catania 243, Messina 132, Siracusa 68, Trapani 30, Ragusa 11, Caltanissetta 20, Agrigento 26 ed Enna 6.