COVID, 669 NUOVI POSITIVI IN SICILIA E 26 MORTI: A CATANIA + 279 CASI

Sono 669 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 6.216 tamponi eseguiti. I decessi sono 26, che portano il totale a 2.181.Con i nuovi casi sono a 33.903 gli attuali positi...

Sono 669 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 6.216 tamponi eseguiti. I decessi sono 26, che portano il totale a 2.181.

Con i nuovi casi sono a 33.903 gli attuali positivi, con un aumento di 20 casi rispetto a ieri. Di questi sono ricoverati 1.267 siciliani, 13 in più rispetto al dato complessivo di ieri; 1086 dei quali in regime ordinario, 10 in più rispetto a ieri; 181 in terapia intensiva 3 in più sempre rispetto a ieri. I guariti sono 623. Sul fronte della distribuzione fra province nell'isola Catania con 279 casi, Palermo con 212, Caltanissetta 52, Ragusa 40, Siracusa 39, Messina 33, Enna 12, Trapani 2, nessun caso ad Agrigento.

DATI ITALIA

ono 10.872 i nuovi contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi secondo i dati contenuti nel bollettino del ministero della Salute del 21 dicembre. Da ieri sono stati registrati altri 415 morti che portano il totale a 69.214 dall'inizio dell'emergenza covid 19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 87.889 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.731, con un calo di 12 unità. Nei reparti sono ricoverate 25-145 persone (-13). I guariti sono 19.632 in più, incremento che porta il totale delle persone che hanno superato il virus dall'inizio dell'emergenza a 1.281.258. Gli attualmente positivi rispetto al giorno precedente sono 9.178 in meno. In totale le persone positive al coronavirus in Italia sono 613.582.