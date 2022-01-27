COVID, A CATANIA NIENTE FESTA DI SANT’AGATA: RELIQUIE ESPOSTE SU FACEBOOK E YOUTUBE

Salta a causa del Covid una delle feste religiose più sentite dai catanesi, quella dedicata a Sant'Agata, "Le condizioni in cui ci troviamo non permettono il desiderato svolgimento della festa in onor...

Salta a causa del Covid una delle feste religiose più sentite dai catanesi, quella dedicata a Sant'Agata, "Le condizioni in cui ci troviamo non permettono il desiderato svolgimento della festa in onore della nostra amata patrona Sant'Agata.

Ancora una volta le difficoltà causate dalla pandemia obbligano a limitarci nelle manifestazioni esterne ed anche per quanto riguarda i momenti liturgici cui siamo devotamente abituati" scrive l'amministratore apostolico e arcivesvovo emerito di Catania Mons.

Salvatore Gristina, aggiungendo che "per venire incontro al desiderio dei fedeli di venerare Sant'Agata in presenza, sarà organizzata una esposizione straordinaria del busto-reliquiario e delle reliquie non appena le condizioni della emergenza epidemiologica lo consentano, anche prima delle celebrazioni di agosto".

Nei giorni 3, 4, 5 e 12 febbraio dalle ore 8 alle 20.30 la Basilica Cattedrale rimarrà aperta per accogliere i fedeli che potranno partecipare alla Santa Messa. In Cattedrale saranno ammessi i fedeli nel numero consentito con la mascherina ed il giusto distanziamento. Al termine di ogni celebrazione i fedeli che hanno partecipato alla Messa saranno invitati ad uscire per la necessaria sanificazione. Si procederà poi all'ingresso di quanti vorranno partecipare alla celebrazione successiva.

Il busto reliquiario della Santa Patrona sarà esposto in diretta streaming sui canali Fb e YouTube dell'Arcidiocesi il 4 febbraio alle 6 in occasione della Messa dell'Aurora dall'Amministratore Apostolico e al termine della celebrazione sarà riposto nel sacello. Sarà esposto il giorno successivo alle 6 dall'Amministratore Apostolico in diretta streaming sui canali FB e YouTube dell'Arcidiocesi, che presiederà una Santa Messa e al termine sarà riposto nel sacello.

Il 12 febbraio alle 6 l'Amministratore Apostolico in diretta streaming sui canali FB e YouTube dell' Arcidiocesi, parteciperà insieme al sindaco alle operazioni di apertura del sacello e presiederà la Santa Messa.

Al termine della celebrazione il busto-reliquiario della Santa Patrona sarà riposto nel sacello.