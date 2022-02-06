COVID, A GENNAIO SPESI IN FARMACIA 58 MILIONI DI EURO PER TAMPONI
A cura di Redazione
06 febbraio 2022 19:14
Nelle prime quattro settimane del 2022 gli italiani hanno speso 58 milioni di euro nelle farmacie per effettuare i test antigenici rapidi.
La cifra è stata calcolata da un provider di dati in ambito sanitario e farmaceutico.
L'incremento della spesa per i tamponi ha subito un'impennata nel gennaio del 2022 se si rapportano i 58 milioni di euro del primo mese del nuovo anno con i 140 milioni di euro spesi nelle farmacie nell'intero 2021. A determinare l'incremento esponenziale dei test l' introduzione del green pass.