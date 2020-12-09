COVID, A HONG KONG DISTRIBUTORI AUTOMATICI EROGANO KIT PER I TEST

https://www.95047.it/wp-content/uploads/2020/12/video-distributori.mp4A Hong Kong il governo locale ha installato, in diverse stazioni della metropolitana, alcuni distributori automatici che erogano k...

A Hong Kong il governo locale ha installato, in diverse stazioni della metropolitana, alcuni distributori automatici che erogano kit per i test per il Covid. I test sono gratuiti e sono accessibili attraverso la scansione di una travel card. Ogni cittadino deve attendere in fila il proprio turno, indossando la mascherina e mantenendo il distanziamento dalle altre persone. Un addetto alla sicurezza aiuterà la persona ad eseguire correttamente la procedura se ne avesse bisogno.

Secondo il Centro per la protezione della salute (Chp) di Hong Kong, sono 7mila i casi totali di Covid-19 da inizio pandemia. Secondo l'Autorità ospedaliera di Hong Kong, finora è stato utilizzato il 70% dei letti a pressione negativa.