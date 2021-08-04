COVID. A PATERNO' 2 NUOVI CASI, SONO 49 GLI ATTUALI POSITIVI
Arriva l'aggiornamento del bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un netto miglioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò
Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra un leggero aumento delle persone attualmente positivi che sale a 49 un aumento di 2 soggetto positivo al Covid rispetto al precedente bollettino emesso in data 02/08/2021
Migliorano i dati sul numero delle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere che è di 3 soggetti, una persona in meno rispetto al dato del 02/08/2021
Scende il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che scende a 96 quindi -1 soggetti in meno' rispetto ai dati del precedente bollettino
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.
AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 04/08/2021 ORE 13:15
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 49 di cui 3 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 96. I dati sono in continuo aggiornamento.
