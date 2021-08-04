95047

COVID. A PATERNO' 2 NUOVI CASI, SONO 49 GLI ATTUALI POSITIVI

Arriva  l'aggiornamento del  bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un netto miglioramento sulla...

04 agosto 2021 13:52
News
Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra un leggero aumento delle persone attualmente positivi che sale a 49 un aumento di 2 soggetto positivo al Covid rispetto al  precedente bollettino emesso in data 02/08/2021

Migliorano i dati sul  numero delle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere che è di 3 soggetti, una persona in meno rispetto al dato del 02/08/2021

Scende il dato sulle  persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che scende a 96  quindi -1 soggetti  in meno' rispetto ai dati del precedente bollettino

POSITIVI 49 soggetti (+2)  rispetto ad i dati del 02/08/2021
OSPEDALIZZATI 3 soggetti (-1rispetto ad i dati del 02/08/2021
QUARANTENA 96 (-1rispetto ad i dati del 02/08/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

