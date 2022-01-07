95047

COVID A PATERNO': AGGIORNAMENTO 739 POSITIVI E 874 SOGGETTI IN ISOLAMENTO

Continuano a peggiorare i dati relativi al Covid-19 in città., in progressivo aumento il numero dei positivi al COVID a Paternò coerentemente con i dati nazionali.Secondo l’ultimo bollettino emesso da...

07 gennaio 2022 12:22
Continuano a peggiorare i dati relativi al Covid-19 in città., in progressivo aumento il numero dei positivi al COVID a Paternò coerentemente con i dati nazionali.

Secondo l’ultimo bollettino emesso da parte dell’Amministrazione che evidenzia un  peggioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò rispetto al precedente del 05 Gennaio 2022

Un notevole  balzo dei positivi che salgono a 739  persone attualmente positivi al Covid-19, 176 soggetti in più rispetto al bollettino emesso precedentemente

Non sono stati resi noti, quanti di questi risultano ricoverati in ospedale

Aumenta  il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sale a 874 quindi 149 soggetti in piu'  rispetto ai dati del precedente bollettino

I DATI DI OGGI 07/01/2022
POSITIVI   739  soggetti attualmente positivi (+ 176  rispetto al  5 Gennaio 2022)
OSPEDALIZZATI NON COMUNICATO
QUARANTENA 874   (+149 rispetto al  5 Gennaio 202)

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 7/01/2022 ORE 12:15

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 739. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 874. I dati sono in continuo aggiornamento

