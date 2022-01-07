COVID A PATERNO': AGGIORNAMENTO 739 POSITIVI E 874 SOGGETTI IN ISOLAMENTO
Continuano a peggiorare i dati relativi al Covid-19 in città., in progressivo aumento il numero dei positivi al COVID a Paternò coerentemente con i dati nazionali.Secondo l’ultimo bollettino emesso da...
Continuano a peggiorare i dati relativi al Covid-19 in città., in progressivo aumento il numero dei positivi al COVID a Paternò coerentemente con i dati nazionali.
Secondo l’ultimo bollettino emesso da parte dell’Amministrazione che evidenzia un peggioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò rispetto al precedente del 05 Gennaio 2022
Un notevole balzo dei positivi che salgono a 739 persone attualmente positivi al Covid-19, 176 soggetti in più rispetto al bollettino emesso precedentemente
Non sono stati resi noti, quanti di questi risultano ricoverati in ospedale
Aumenta il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sale a 874 quindi 149 soggetti in piu' rispetto ai dati del precedente bollettino
I DATI DI OGGI 07/01/2022
POSITIVI 739 soggetti attualmente positivi (+ 176 rispetto al 5 Gennaio 2022)
OSPEDALIZZATI NON COMUNICATO
QUARANTENA 874 (+149 rispetto al 5 Gennaio 202)
AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 7/01/2022 ORE 12:15
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 739. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 874. I dati sono in continuo aggiornamento