COVID A PATERNÒ. BOOM DI POSITIVI IN CITTÀ, SUPERATI I 600 SOGGETTI IN QUARANTENA
Arriva il consueto aggiornamento del bollettino emesso da parte dell’Amministrazione in data 30 Dicembre 2021.
Aumentano i casi degli attuali positivi di Coronavirus registrati a Paternò rispetto all’ultimo aggiornamento che risale ad oggi e sono 347 , 85 soggetti in più rispetto al bollettino emesso ieri.
Peggiorano i dati sul numero delle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere che è di 14 soggetti, 2 soggetti in piu’ rispetto al precedente bollettino.
Aumenta il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sale a 646 quindi 106 soggetti in piu’ rispetto ai dati del precedente bollettino
I DATI DI OGGI 30/12/2021
POSITIVI 347 soggetti attualmente positivi (+ 85 rispetto dal 28 Dicembre 2021)
OSPEDALIZZATI 14 soggetti (+2 rispetto dal 28 Dicembre 2021)
QUARANTENA 646 (+ 106 rispetto dal 28 Dicembre 2021)