COVID. A PATERNO’ GLI ATTUALI POSITIVI IN CITTÀ’ SONO 135

È arrivato ieri   da parte dell'amministrazione comunale l'aggiornamento del  bollettino relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò.Nel consueto bollettino emesso i,  i dati raffrontati al preceden...

07 dicembre 2021 08:32
È arrivato ieri   da parte dell'amministrazione comunale l'aggiornamento del  bollettino relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò.

Nel consueto bollettino emesso i,  i dati raffrontati al precedente, emesso in data 02 Dicembre 2021 si evidenzia un dato stabile, gli attuali positivi sono  135, uno in piu' rispetto a 4 giorni fa.

Dati invariati  quelli sul  numero delle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere che è di 4 soggetti, un soggetto in piu' ricoverato rispetto al dato del 02 Dicembre 2021

Migliora il dato sulle  persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che scende a 172  quindi -27  soggetti  in meno rispetto ai dati del precedente bollettino

POSITIVI 135 soggetti (+1)  rispetto ad i dati del 02/12/2021
OSPEDALIZZATI 4 soggetti (=rispetto ad i dati del 02/12/2021
QUARANTENA 272 (-27 ) rispetto ad i dati del 02/12/2021

Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 06/12/2021 ORE 13:30

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 135 di cui 4 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 272. I dati sono in continuo aggiornamento.

