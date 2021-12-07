COVID. A PATERNO’ GLI ATTUALI POSITIVI IN CITTÀ’ SONO 135
È arrivato ieri da parte dell'amministrazione comunale l'aggiornamento del bollettino relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò.
Nel consueto bollettino emesso i, i dati raffrontati al precedente, emesso in data 02 Dicembre 2021 si evidenzia un dato stabile, gli attuali positivi sono 135, uno in piu' rispetto a 4 giorni fa.
Dati invariati quelli sul numero delle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere che è di 4 soggetti, un soggetto in piu' ricoverato rispetto al dato del 02 Dicembre 2021
Migliora il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che scende a 172 quindi -27 soggetti in meno rispetto ai dati del precedente bollettino
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.
