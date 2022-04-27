COVID. A PATERNO' GLI ATTUALI POSITIVI SONO 440, +33 IN SEI GIORNI
Leggera risalita della curva dei casi Covid-19 nella città di Paternò.E' arrivato nella giornata di ieri 26 Aprile 2022, il bollettino emesso da parte dell’Amministrazione sulla situazione epidemiol...
Leggera risalita della curva dei casi Covid-19 nella città di Paternò.
E' arrivato nella giornata di ieri 26 Aprile 2022, il bollettino emesso da parte dell’Amministrazione sulla situazione epidemiologica a Paternò
Rispetto all'ultimo bollettino emesso sette giorni fa, precisamente il 20 Aprile 2022 il numero degli attuali positivi sale a 440 persone attualmente positivi al Covid-19, 37 soggetti in piu' rispetto al bollettino emesso precedentemente
Non sono stati resi noti, quanti di questi risultano ricoverati in ospedale
Peggiora pure il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sale a 218 quindi 16 soggetti in meno rispetto ai dati del precedente bollettino
I DATI AGGIORNATI AL 26/04/2022
POSITIVI 440 soggetti attualmente positivi (+37 rispetto al 20 Aprile 2022)
OSPEDALIZZATI NON COMUNICATO
QUARANTENA 218 (+16 rispetto al 20 Aprile 2022)
AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 26/04/2022 ORE 18:00
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 440. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 218. I dati sono in continuo aggiornamento.