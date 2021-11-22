COVID A PATERNO': SALGONO A 169 GLI ATTUALI POSITIVI, 6 LE PERSONE RICOVERATE DI CUI 2 IN TERAPIA INTENSIVA E SONO TUTTI NON VACCINATI

Continuano a crescere pure con l'ultimo bollettino emesso in data odierna, 22 Novembre 2021, i casi al Covid-19 in città.I dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un peggioramento della situazione...

I dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un peggioramento della situazione epidemiologica a Paternò

Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra un aumento delle persone attualmente positivi rispetto ai giorni scorsi che sale a 169 (+32) soggetti attualmente positivi al covid, un balzo rispetto alla data del 19 Novembre

Il dato che arriva dal fronte ospedaliero, sono sei i soggetti che sono costretti alle cure ospedaliere, tra cui due si trovano in terapia intensiva. Nessuno dei ricoverati è vaccinato comunica il Sindaco.

Peggiora pure il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sale a 307 quindi +65 soggetti in piu' rispetto ai dati del precedente bollettino

Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

