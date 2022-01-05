95047

05 gennaio 2022 20:54
COVID. A PATERNO' SALGONO A 563 GLI ATTUALI POSITIVI, 725 IN ISOLAMENTO DOMICILIARE
News
Continuano a peggiorare i dati relativi al Covid-19 in città., in progressivo aumento il numero dei positivi al COVID a Paternò coerentemente con i dati nazionali.

Secondo l’ultimo bollettino emesso da parte dell’Amministrazione che evidenzia un  peggioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò

Un leggero  balzo dei positivi che salgono a 563 persone attualmente positivi al Covid-19, 4 soggetti in più rispetto al bollettino emesso precedentemente

Non sono stati resi noti, quanti di questi risultano ricoverati in ospedale

Aumenta  il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sale a 725 quindi 39 soggetti in piu'  rispetto ai dati del precedente bollettino

I DATI DI OGGI 05/01/2022
POSITIVI   563 soggetti attualmente positivi (+ 4 rispetto al  4 Gennaio 2022)
OSPEDALIZZATI NON COMUNICATO
QUARANTENA 725   (+39 rispetto al  4 Gennaio 202)

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 5/01/2022 ORE 18:45

