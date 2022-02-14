COVID. A PATERNO' SONO 799 GLI ATTUALI POSITIVI
In tendenza alle percentuali nazionali diminiusciono i contagi da Covid-19 a Paternò
Lo segnala l'amministrazione comunale aggiornando ad oggi , 14 Febbraio 2022, i numeri relativi alla situazione epidemiologica sul territorio, con l’indicazione dei dati rilevati dal'Asp.
A Paternò risultano 799 positivi meno 24 soggetti positivi al Covid-19 rispetto all'ultimo aggiornamento del 10 Febbraio 2022
Non sono stati resi noti, quanti di questi risultano ricoverati in ospedale
Migliora pure il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che registra una diminuizone di -115 soggetti , portando il dato delle persone in quarantena a 444
I DATI AGGIORNATI AL 14/02/2022
POSITIVI 799 soggetti attualmente positivi (-24 rispetto al 10 Febbraio 2022)
OSPEDALIZZATI NON COMUNICATO
QUARANTENA 444 (-115 rispetto al 10 Febbraio 2022)
AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 14/02/2022 ORE 11:40
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 799. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 444. I dati sono in continuo aggiornamento.