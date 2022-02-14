95047

COVID. A PATERNO' SONO 799 GLI ATTUALI POSITIVI

In  tendenza  alle percentuali nazionali  diminiusciono i contagi da Covid-19 a PaternòLo segnala l'amministrazione comunale  aggiornando ad oggi ,   14 Febbraio 2022, i numeri relativi alla situazion...

14 febbraio 2022 15:06
In  tendenza  alle percentuali nazionali  diminiusciono i contagi da Covid-19 a Paternò

Lo segnala l'amministrazione comunale  aggiornando ad oggi ,   14 Febbraio 2022, i numeri relativi alla situazione epidemiologica sul territorio, con l’indicazione dei dati rilevati dal'Asp.

A Paternò risultano 799 positivi meno 24 soggetti positivi al Covid-19 rispetto all'ultimo aggiornamento del 10 Febbraio 2022

Non sono stati resi noti, quanti di questi risultano ricoverati in ospedale

Migliora pure   il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che registra una diminuizone  di -115  soggetti , portando il dato delle persone in quarantena a 444

I DATI AGGIORNATI AL 14/02/2022
POSITIVI   799  soggetti attualmente positivi (-24  rispetto al  10 Febbraio 2022)
OSPEDALIZZATI NON COMUNICATO
QUARANTENA 444    (-115  rispetto al  10 Febbraio 2022)

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 14/02/2022 ORE 11:40

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 799. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 444. I dati sono in continuo aggiornamento.

