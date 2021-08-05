COVID: AGGIORNAMENTO DATI DI PATERNO', 46 GLI ATTUALI POSITIVI
Arriva l'aggiornamento del bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un netto miglioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò
Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra una leggera diminuzione delle persone attualmente positivi che scende a 46 un calo di 3 soggetto positivo al Covid rispetto al precedente bollettino emesso in data 04/08/2021
Invariati i dati sul numero delle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere che è di 3 soggetti,identico dato del 04/08/2021
Salve il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sale a 97 quindi +1 soggetti in meno' rispetto ai dati del precedente bollettino
POSITIVI 46 soggetti (-3) rispetto ad i dati del 04/08/2021
OSPEDALIZZATI 3 soggetti (=) rispetto ad i dati del 04/08/2021
QUARANTENA 97 (+1 ) rispetto ad i dati del 04/08/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.
