COVID: AGGIORNAMENTO DATI DI PATERNO', 46 GLI ATTUALI POSITIVI

Arriva  l'aggiornamento del  bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un netto miglioramento sulla...

05 agosto 2021 18:34
COVID: AGGIORNAMENTO DATI DI PATERNO', 46 GLI ATTUALI POSITIVI -
Arriva  l'aggiornamento del  bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un netto miglioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò

Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra una leggera diminuzione delle persone attualmente positivi che scende a 46 un calo di 3 soggetto positivo al Covid rispetto al  precedente bollettino emesso in data 04/08/2021

Invariati  i dati sul  numero delle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere che è di 3 soggetti,identico dato del  04/08/2021

Salve  il dato sulle  persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sale a 97  quindi +1 soggetti  in meno' rispetto ai dati del precedente bollettino

POSITIVI 46 soggetti (-3)  rispetto ad i dati del 04/08/2021
OSPEDALIZZATI 3 soggetti (=rispetto ad i dati del 04/08/2021
QUARANTENA 97 (+1rispetto ad i dati del 04/08/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 05/08/2021 ORE 13:30

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 46 di cui 3 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 97. I dati sono in continuo aggiornamento.

 

