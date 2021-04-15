COVID, ALTRE SEI NUOVE ZONE ROSSE IN SICILIA , SALGONO A 127 I COMUNI “BLINDATI”

Altre sei “zone rosse” in Sicilia.Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha firmato l’ordinanza che istituisce nuove aree “blindate” nell’Isola, a causa dell’aumento dei contagi del Covid-19. Si...

Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha firmato l’ordinanza che istituisce nuove aree “blindate” nell’Isola, a causa dell’aumento dei contagi del Covid-19. Si tratta dei Comuni di: Acireale, in provincia di Catania; Carlentini e Lentini, nel Siracusano; Marianopoli e Resuttano, in provincia di Caltanissetta; Palma di Montechiaro, nell’Agrigentino.

Il provvedimento, richiesto dai sindaci e a seguito delle relazioni delle Asp, entrerà in vigore sabato 17 per cessare l’efficacia mercoledì 28 aprile.

In tutto i Comuni in rosso sono 121, oltre agli 82 della provincia di Palermo, capoluogo compreso, nel resto della Sicilia ce ne sono 35.

Dodici in provincia di Agrigento: Canicattì, Favara, Porto Empedocle, San Cataldo, Ribera, Palma di Montechiaro, Cattolica Eraclea, Santa Margherita Belice, Montallegro, Alessandria della Rocca, Lampedusa, Linosa e Palma di Montechiaro

Sette nel Nisseno: Caltanissetta, Niscemi, San Cataldo, Mazzarino, Sommatino, Acquaviva Platani e Mussomeli, Marianopoli e Resuttano

Sei nell'Ennese: Pietraperzia, Centuripe, Regalbuto, Calascibetta, Catenanuova e Cerami

Quattro nel Messinese: Barcellona Pozzo di Gotto, Francavilla di Sicilia, Mojo Alcantara, Gaggi.

Provincia di Ragusa tre: Scicli, Acate, Santa Croce Camerina.

Due nel Siracusano: Rosolini, Solarino, Carlentini e Lentini

Quattro nella provincia di Catania: Biancavilla, Ramacca, Zafferana Etnea, Sant'Alfio e Acireale.

Uno in provincia di Trapani: Marsala