COVID, ALTRI 10.023 NUOVI POSITIVI (2957 A CATANIA). LA SICILIA RESTA GIALLA, MA ALTRI 14 COMUNI "ARANCIONI"

Sono 10.023 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 50.567 tamponi processati in Sicilia.

Il giorno precedente i nuovi positivi erano 11.354.

Il tasso di positività sale al 19,8% ieri era 19,1%. L'isola è all'ottavo posto per contagi, al primo posto c'è la Lombardia con 33.856 casi.

Gli attuali positivi sono 159.593 con un aumento di 9.127 casi. I guariti sono 875 mentre le vittime sono 21 e portano il totale dei decessi a 7.812.

Sul fronte ospedaliero sono 1.472 ricoverati, con 9 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 165, 2 casi in più.

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo registra 2.492 casi, Catania 2.957, Messina 674, Siracusa 1.018, Trapani 458, Ragusa 724, Caltanissetta 699, Agrigento 856, Enna, 145.

Alla luce del flusso dei dati del monitoraggio Iss, Ministero della salute e Regioni, il ministro Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza che porterà la Campania in giallo e la Valle d’Aosta in arancione. La Sicilia dunque per almeno un'altra settimana rimane zona gialla.

Ma altri quattordici Comuni vanno in zona arancione da domenica 16 sino a mercoledì 26 gennaio (compreso). Lo dispone l'ordinanza appena firmata dal presidente della Regione, Nello Musumeci, su proposta del dipartimento regionale Asoe, per contenere i contagi da Coronavirus.

Le misure restrittive anti Covid saranno in vigore nei seguenti territori: Licata nell'Agrigentino; Mazzarino, Niscemi, Mussomeli, Riesi, San Cataldo e Vallelunga Pratameno nel Nisseno; Borgetto, San Cipirello, Trappeto, Blufi, Petralia Soprana, Altofonte e Villabate, nel Palermitano.

Salgono così a 149 i Comuni per i quali è attualmente disposta la zona arancione.

DATI ITALIA

Sono 186.253 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 14 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid - regione per regione - inseriti nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati altri 360 morti da ieri. I nuovi casi sono stati individuati su 1.132.309 tamponi, l'incidenza è al 16,5%.

Sono 18.019 i pazienti covid ricoverati con sintomi, 371 in più da ieri. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 1.679 (+11). I guariti da ieri sono 125.199.