COVID: ANCI SICILIA: SAREBBE CONFERMATA LA PROROGA DI ULTERIORI DUE GIORNI DI CHIUSURA DELLE SCUOLE.

AGGIORNAMENTO Si riunirà domani, alle 10.30, la task force per decidere se riaprire da subito le scuole in Sicilia.L’assessore regionale all’Istruzione, Roberto Lagalla che coordinerà l’incontro, ha i...

AGGIORNAMENTO

Si riunirà domani, alle 10.30, la task force per decidere se riaprire da subito le scuole in Sicilia.

L’assessore regionale all’Istruzione, Roberto Lagalla che coordinerà l’incontro, ha ipotizzato una proroga di altri due giorni delle vacanze natalizie dunque fino a domenica, la decisione dipenderà dall’analisi della curva epidemiologica del Covid.

Alla riunione parteciperanno l’assessore alla Salute Ruggero Razza, i dirigenti dell’ufficio scolastico regionale, il prof. Gianni Puglisi per gli atenei dell’Isola, una rappresentanza degli studenti.

FLASH

Sarebbe confermata la proroga di ulteriori due giorni di chiusura delle scuole.

La decisione sarebbe stata assunta direttamente dall'ANCI Sicilia, cioè dall'associazione dei comuni siciliani che, per contrastare la diffusione del coronavirus nelle ultime varianti assai insidiose, avrebbe deciso in sede di conferenza dei sindaci e tramite l'emanazione di ordinanze sindacali, di prorogare l'apertura delle scuole in maniera da poter adottare ulteriori contromisure.

Le scuole dovrebbero riaprire Lunedi 17 Gennaio 2022.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO