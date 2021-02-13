COVID, ANCORA IN CALO I CONTAGI IN SICILIA. CATANIA LA PROVINCIA CON PIÙ NUOVI CASI
Sono 543 i nuovi positivi che si registrano oggi in Sicilia con sono 22.730 i tamponi processati, con una incidenza di poco sopra il 2,3%: il tasso è leggermente in salita rispetto a ieri. La regione è decima nel numero di nuovi contagi.
Le vittime sono state 20 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.824. Gli attualmente positivi sono 34.970, con una diminuzione di 337 casi rispetto a ieri. I guariti sono 860. Negli ospedali continuano a diminuire i ricoveri che adesso sono 1.211; 13 in meno rispetto a ieri, diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva che sono 168, uno meno rispetto a ieri. La distribuzione nelle province vede Palermo con 132 casi, Catania 197, Messina 67, Trapani 13, Siracusa 38, Ragusa 27, Caltanissetta 29, Agrigento 31, Enna 9.
DATI ITALIA
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 13.532 contagiati
• 311 morti
• 13.973 guariti
-33 terapie intensive | -236 ricoveri
272.534 tamponi
Tasso di positività: 5,0% (+0,4%)
2.935.985 vaccinati totali