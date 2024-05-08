COVID, ASTRAZENECA RITIRA IL SUO VACCINO DOPO L'AMMISSIONE SUI CASI DI TROMBOSI
AstraZeneca ha dichiarato oggi di aver avviato il ritiro mondiale del suo vaccino contro il Covid-19.
Lo riportano i media internazionali.
L'azienda farmaceutica ha aggiunto che procederà al ritiro delle autorizzazioni all'immissione in commercio del Vaxzevria in Europa.
AstraZeneca giustifica la sua decisione parlando di una "eccedenza di vaccini aggiornati disponibili".
L'azienda anglo-svedese a fine aprile ha ammesso per la prima volta in documenti giudiziari nel corso di un procedimento legale a Londra che il suo vaccino anti Covid può causare trombosi come raro effetto collaterale. L'ammissione potrebbe aprire la strada a risarcimenti multimilionari, secondo i media britannici.