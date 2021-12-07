COVID, BALZO DEI CONTAGI IN SICILIA: 975 NELLE ULTIME 24 ORE. 10 MORTI E RICOVERI IN LEGGERA RISALITA

Sono 975 i nuovi casi di Covid19 registrati nell’isola a fronte di 32.170 tamponi processati in Sicilia. Ieri i nuovi positivi erano 505. Il tasso di positività scende leggermente e si attesta poco so...

Sono 975 i nuovi casi di Covid19 registrati nell’isola a fronte di 32.170 tamponi processati in Sicilia. Ieri i nuovi positivi erano 505. Il tasso di positività scende leggermente e si attesta poco sopra il 3%.

L’isola è, al settimo posto per contagi, al primo c’è il Veneto con 2.960 casi, al secondo la Lombardia con 2.783 al terzo il Lazio con 1.474 casi, al quarto L’Emilia Romagna con 1.350, al quinto il Piemonte con 1.310 casi, al sesto la Campania con 1 150casi.

Gli attuali positivi sono 14.110 con un aumento di 407 casi. I guariti sono 558 mentre le vittime sono 10 e portano il totale dei decessi a 7.250.

Sul fronte ospedaliero sono 377 i ricoverati, con 15 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 46, un caso in più rispetto a ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 123 casi, Catania 284, Messina 213 Siracusa 48, Ragusa 29, Trapani 86, Caltanissetta 76, Agrigento 111, Enna, 13