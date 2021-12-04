COVID, BASSETTI: “STA DIVENTANDO UN RAFFREDDORE, LA VARIANTE OMICRON È PIÙ LIEVE E IL VIRUS SI STA INDEBOLENDO”

“Dopo poco più di una settimana da quando è diventata famosa in tutto il mondo, grazie a ricercatori del Massachusetts sappiamo qualcosa in più sulla variante omicron. La nuova variante che ha terrori...

“Dopo poco più di una settimana da quando è diventata famosa in tutto il mondo, grazie a ricercatori del Massachusetts sappiamo qualcosa in più sulla variante omicron. La nuova variante che ha terrorizzato forse ingiustamente il mondo, ha acquisito un “pezzetto” del virus del raffreddore comune. Ecco spiegato perché darebbe quadri clinici più lievi, rispetto alla Delta, molto simili al raffreddore”.

A chiarire e fare il punto sulla ricerca in merito alla nuova variante e Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova.

“Omicron – spiega il virologo sui social – grazie a questa aggiunta di materiale genetico del virus del raffreddore è più “umana” e meno animale rispetto al SarsCoV2 iniziale.

Per questo sfugge più facilmente al nostro sistema immunitario che non la riconosce come totalmente estranea. Si tratta di una ricerca molto interessante che, se confermata, dimostrerebbe per la prima volta che il virus del covid si sta spontaneamente indebolendo perdendo la sua forza iniziale di causare malattie gravi. A questo punto c’è quasi da sperare che la omicron soppianti la Delta e le altre precedenti varianti.

Sarà anche forse più contagiosa, ma se assomiglia così tanto al raffreddore…”, conclude il medico con dei puntini sospensivi finali che fanno davvero ben sperare.