COVID, BERTOLASO: TUTTA ITALIA VERSO ZONA ROSSA

Sono 20.884 i test positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, che portano il totale dei contagiati a 2.976.274 nella giornata di mercoledì 3 marzo. Ieri i positivi erano stati 17.083. L’incremento delle vittime in un giorno, secondo i dati del ministero della Salute, è di 347. Dall’inizio della pandemia sono morte 98.635 persone.

A oggi in Italia, secondo i dati del ministero della Salute, ci sono 437.421 attualmente positivi, in aumento di 6.425 rispetto alla giornata di martedì. I guariti e i dimessi dall’inizio dell’emergenza sono invece 2.440.218 con un incremento di 14.068 nelle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 358.884 tamponi (molecolari e antigenici) per il coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri i test, secondo i dati del ministero della Salute, erano stati 335.983. Il tasso di positività è al 5,8%, in aumento rispetto al 5,1% di ieri.

Sono 2.411 i pazienti in terapia intensiva per il Covid-19 in Italia, in aumento di 84 unità nel saldo quotidiano tra ingressi e uscite, secondo i dati del ministero della Salute. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 222, lo stesso numero di ieri. I pazienti ricoverati nei reparti ordinari sono invece 19.763, in aumento di 193 unità rispetto a ieri.

«A me sembra che tutta Italia, tranne la Sardegna, si stia avvicinando a passi lunghi verso la zona rossa. La Lombardia, per quello che ha passato nei mesi scorsi, è più vulnerabile rispetto ad altre regioni, ma non sono preoccupato per questa regione, più che per altre. È fuori discussione che bisogna vaccinare. Si può fare molto di più rispetto a quello che già stiamo facendo rispetto a questa situazione. Bisogna andare a Bruxelles a battere i pugni» ha detto Guido Bertolaso, consulente del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana per il Piano Vaccinale.

La regione con il maggior numero di infezioni giornaliere è la Lombardia che sale sopra quota 4 mila: per la precisione registra +4.590 contagiati — di cui +1325 a Brescia, segnando il suo record — ma con oltre 55 mila tamponi che è il numero di test regionali più alto della giornata. Oltre la soglia di 2 mila si trovano Campania (+2.635 casi) ed Emilia-Romagna (+2.456). Seguono Piemonte (+1.537), Lazio (+1.520), Veneto (+1.272), Puglia (+1.261) e Toscana (+1.163). Tutte le altre regioni hanno un incremento a due o tre cifre, tranne la Valle d’Aosta che comunica +9 positivi ed è ai minimi da settimane.

FONTE