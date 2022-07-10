COVID, BOLLETTINO DEL 10 LUGLIO: IN SICILIA ALTRI 6.436 CASI, (1833 A CATANIA) 7 MORTI E RICOVERI STABILI

Sono 6.436 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 28.095 tamponi processati in Sicilia secondo il bollettino odierno. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 8.584. Il tasso di positività...

Sono 6.436 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 28.095 tamponi processati in Sicilia secondo il bollettino odierno. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 8.584. Il tasso di positività scende al 23%, il giorno precedente era al 27,5%.

a Sicilia è al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 124.792 con un aumento di 5.406 casi. I guariti sono 2.669 mentre 7 sono le vittime che portano il totale dei decessi a 11.292.

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 1007, 4 in meno rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 43, due in più rispetto al giorno prima.

A livello provinciale si registrano a Palermo 1.767 casi, Catania 1.833, Messina 1.233, Siracusa 644, Trapani 674, Ragusa 568, Caltanissetta 321, Agrigento 626, Enna 416.

DATI ITALIA

Sono 79.920 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 10 luglio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 44 morti.

I tamponi processati in 24 ore sono 303.848 che fanno rilevare un tasso di positività pari al 26,3%. Aumentano i pazienti ricoverati in terapia intensiva, sei in più di ieri e 350 in totale, e i ricoverati con sintomi che sono 180 in più di ieri e 9.044 in totale.