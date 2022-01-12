COVID. BOLLETTINO DEL 12 GENNAIO 2022. IN SICILIA ALTRI 13.048 NUOVI POSITIVI ( 3300 A CATANIA) E 25 MORTI

Sono 13.048 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 183 in meno rispetto a ieri. L’Isola è al settimo posto in Italia (al primo c’è la Lombardia con 41.050). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 62.875...

A cura di Redazione 12 gennaio 2022 18:10

