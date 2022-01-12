COVID. BOLLETTINO DEL 12 GENNAIO 2022. IN SICILIA ALTRI 13.048 NUOVI POSITIVI ( 3300 A CATANIA) E 25 MORTI
Sono 13.048 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 183 in meno rispetto a ieri. L’Isola è al settimo posto in Italia (al primo c’è la Lombardia con 41.050). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 62.875...
Sono 13.048 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 183 in meno rispetto a ieri. L’Isola è al settimo posto in Italia (al primo c’è la Lombardia con 41.050). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 62.875 test (ieri 56.516), con il tasso di positività che scende dal 23,4 al 20,7%. I decessi sono 25 (dei quali 23 relativi a diversi giorni), i guariti sono 1.413.
Nelle rianimazioni dell’Isola sono ricoverati 165 pazienti (+2), nei reparti ordinari 1.276 (+53).
Questa la divisione dei nuovi contagiati in base alle province: 3.404 a Palermo, 3.300 a Catania, 1.441 a Siracusa, 1.111 a Messina, 1.047 ad Agrigento, 952 a Caltanissetta, 894 a Ragusa, 664 a Trapani, 234 a Enna.
DATI ITALIA
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 196.224 contagiati
• 313 morti
• 108.198 guariti
-8 terapie intensive | +242 ricoveri
1.190.567 tamponi
Tasso di positività: 16,5% (+0,4%)
117.019.459 dosi di vaccino somministrate in totale
🗞 @Ultimora x @covid19