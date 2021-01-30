COVID: BOLLETTINO DEL 30 GENNAIO 2021 IN SICILIA 846 NUOVI CASI E 35 MORTI
Sono 846 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia. su 25.251 tamponi processati.Le vittime sono state 35 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.443 Il totale degli attualmente positivi è 42.868 con...
Sono 846 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia. su 25.251 tamponi processati.
Le vittime sono state 35 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.443 Il totale degli attualmente positivi è 42.868 con un decremento di 1.399 casi rispetto a ieri. I guariti sono infatti 2.210. Negli ospedali i ricoveri sono 1.345 in regime ordinario, ovvero 28 in meno rispetto a ieri, dei quali 208 in terapia intensiva, 3 in meno del giorno precedente.
Di seguito il totale da inizio epidemia e l’incremento giornaliero dei contagi nelle province:
Catania: 38.002 (200)
Palermo: 37.108 (328)
Messina: 17.819 (85)
Trapani: 9.714 (69)
Siracusa: 9.266 (51)
Ragusa: 7.919 (34)
Caltanissetta: 6.130 (30)
Agrigento: 5.301 (38)
Enna: 4.128 (11)
DATI ITALIA
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 12.715 contagiati
• 421 morti
• 16.764 guariti
-52 terapie intensive | -299 ricoveri
298.010 tamponi
Tasso di positività: 4,3% (-0,8%)
1.813.005 vaccinati totali