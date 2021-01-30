COVID: BOLLETTINO DEL 30 GENNAIO 2021 IN SICILIA 846 NUOVI CASI E 35 MORTI

Sono 846 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia. su 25.251 tamponi processati.Le vittime sono state 35 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.443 Il totale degli attualmente positivi è 42.868 con...

A cura di Redazione 30 gennaio 2021 17:08

