COVID, BOLLETTINO SICILIA DEL 26 GIUGNO: 3.938 NUOVI CASI

Se paragonato a quello di ieri, il bollettino di oggi regista un leggero calo nel numero dei contagi. Sono infatti 3.938 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore a fronte di 19.741 tamponi processati in Sicilia contro i 4.142 casi di ieri. Scende anche il tasso di positività, oggi di poco inferiore al 20%, mentre un giorno fa era al 22,6%.

Una tregua nella risalita del trend, anche se va sottolineato che rispetto al bollettino di una settimana fa quello di oggi registra oltre 2mila casi in più. Il dato allarmante infatti continua ad arrivare dagli ospedali: complessivamente in Sicilia sono 726, 16 in più rispetto a un giorno fa, in terapia intensiva sono 23, con una diminuzione di due unità.

Secondo il report di oggi, la Sicilia è al quinto posto per contagi, gli attuali positivi sono 66.475 con un aumento di 3.566 casi. I guariti sono 1.231 mentre le vittime sono 10 e portano il totale dei decessi a 11.169.

A livello provinciale Catania supera Palermo con 1.418 nuovi casi contro i 1.363 del capoluogo. A seguire la provincia di Messina con 657, Trapani con 312, Siracusa con 311, Ragusa con 299, Agrigento con 283, Caltanissetta con 111, Enna 35.

Complessivamente in Italia sono 48.456 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 56.386. Le vittime sono invece 44, stabili rispetto alle 40 di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 199.340 tamponi con il tasso di positività al 24,3%, rispetto al 21,8% di ieri.

Sono invece 227 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, due in più di ieri. Gli ingressi giornalieri sono 18. I ricoverati nei reparti ordinari sono 5.532, ovvero 190 in più di ieri.

Gli attualmente positivi sono 733.440, quindi 29.961 in più nelle ultime 24 ore. In totale sono 18.234.242 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 168.102. I dimessi e i guariti sono 17.332.700, con un incremento di 19.320.