COVID, BOOM DI CASI A PATERNO': 87 NUOVI POSITIVI IN 24 ORE. SUPERATI I 600 SOGGETTI IN QUARANTENA

Boom di positivi in città.E' arrivato nella giornata di oggi, 30 dicembre 2021, il bollettino emesso da parte dell’Amministrazione .Rispetto a 24 ore fa, c'è stato un notevole balzo dei positivi che s...

Boom di positivi in città.

E' arrivato nella giornata di oggi, 30 dicembre 2021, il bollettino emesso da parte dell’Amministrazione .

Rispetto a 24 ore fa, c'è stato un notevole balzo dei positivi che salgono a 347 persone attualmente positivi al Covid-19, 85 soggetti in più rispetto al bollettino emesso ieri.

Peggiorano pure i dati sul numero delle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere che è di 14 soggetti, 2 soggetti in piu’ rispetto al precedente bollettino.

Aumenta il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sale a 646 quindi 106 soggetti in piu’ rispetto ai dati del precedente bollettino

I DATI DI OGGI 30/12/2021

POSITIVI 347 soggetti attualmente positivi (+ 85 rispetto al 28 Dicembre 2021)

OSPEDALIZZATI 14 soggetti (+2 rispetto al 28 Dicembre 2021)

QUARANTENA 646 (+ 106 rispetto dal 28 Dicembre 2021)

DATI SICILIA

Sono 3.963 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 55.769 tamponi processati in Sicilia.

Il giorno precedente i nuovi positivi erano 3.729.

Il tasso di positività sale al 7,1% ieri era al'6,7%.

L'isola è al nono posto per contagi, al primo posto c'è la Lombardia con 39.152 casi, al secondo la Toscana con 15.830 casi, al terzo posto il Piemonte con 11.515 casi, al quarto la Campania con 11.492 casi, al quinto la Veneto con 10.376 casi, al sesto L'Emilia Romagna con 7.088 casi e al settimo il Lazio con 5.843 casi e all'ottavo la Puglia con 4.200 casi.

Gli attuali positivi sono 37.946 con un aumento di 2.718 casi. I guariti sono 1.346 mentre le vittime sono 17 e portano il totale dei decessi a 7.498.

Sul fronte ospedaliero sono 834 ricoverati, con 42 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 92, tre casi in più rispetto a ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 765 casi, Catania 846, Messina 651, Siracusa 280, Trapani 438, Ragusa 204, Caltanissetta 273, Agrigento 364, Enna, 260.