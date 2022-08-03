COVID CATANIA, QUARTA DOSE PER OVER 60 E FRAGILI SENZA PRENOTAZIONE

Impennata di somministrazioni da questa mattina a Catania nel punto vaccinale di via Pasubio.Da oggi, infatti, per 'over 60 e fragili over 12' è possibile effettuare la quarta dose di vaccino senza pr...

Impennata di somministrazioni da questa mattina a Catania nel punto vaccinale di via Pasubio.

Da oggi, infatti, per 'over 60 e fragili over 12' è possibile effettuare la quarta dose di vaccino senza prenotazione.

Il flusso di utenti è costante ed è destinato ad aumentare nei prossimi giorni. In via Pasubio, peraltro, per le persone che hanno difficoltà a deambulare vi è la possibilità di vaccinarsi senza scendere dall'automobile. Chiamando il 339 2907019 può anche essere richiesta la vaccinazione domiciliare.

"Con l'aumento dei contagi - spiega il commissario emergenza covid Pino Liberti - la quarta dose è fortemente raccomandata.

Il virus circola molto velocemente e il numero dei positivi cresce giorno dopo giorno. E i dati, nei drive in abbiamo riscontrato fino al 40% di positivi, non tengono conto dei tamponi fai da te. Ad oggi nell'area metropolitana di Catania registriamo circa 20 mila positivi. Lo scorso anno nello stesso periodo erano poche centinaia.

E'quindi importante proteggere ulteriormente gli anziani e i fragili. A tutti, comunque, raccomando comportamenti responsabili, a cominciare dall'uso della mascherina al chiuso o in presenza di assembramenti".

Oltre al punto vaccinale di via Pasubio, aperto dalle 9 all 20 tutti i giorni, festivi compresi, è possibile vaccinarsi nelle strutture individuate dall'Asp e presenti su tutto il territorio provinciale.