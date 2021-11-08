COVID, DA OGGI LE NUOVE REGOLE A SCUOLA: QUARANTENA SOLO CON TRE POSITIVI IN CLASSE

È in vigore da oggi il nuovo protocollo sulla quarantena nelle scuole in caso di alunni positivi. Le misure cambieranno a seconda della fascia d’età e dello status vaccinale.

In caso di un alunno positivo, per i compagni di classe è previsto un test e il ritorno a scuola in caso di risultato negativo. Poi si farà un altro tampone dopo cinque giorni.

In caso di due positività i vaccinati o negativizzati entro sei mesi saranno sottoposti a tampone, mentre per i non vaccinati è prevista la quarantena.

Isolamento per tutta la classe, invece, in caso di almeno tre contagi.

Per i più piccoli è previsto un test immediato e una quarantena di 10 giorni, mentre per gli insegnanti dipende dal tempo di permanenza nella classe e dal contatto con il positivo.

I presidi potranno sospendere le lezioni nel caso in cui le Asl non possano intervenire subito.