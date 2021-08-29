COVID. DATI VACCINAZIONI, ECCO LA CLASSIFICA DELLA ZONA ETNA

In Sicilia il 70,88% (pari a 3 milioni di persone) della popolazione residente ha ricevuto almeno una dose di vaccino antiCovid, mentre il 61,71% (oltre 2,6 milioni) risulta completamente immunizzato...

In Sicilia il 70,88% (pari a 3 milioni di persone) della popolazione residente ha ricevuto almeno una dose di vaccino antiCovid, mentre il 61,71% (oltre 2,6 milioni) risulta completamente immunizzato (ossia ha ricevuto entrambe le dosi o l’unica dose Janssen). L’intero sistema sanitario regionale è impegnato per far crescere velocemente queste percentuali, che risultano ancora insufficienti a tirare fuori l’Isola da una situazione di rischio.

Secondo i dati elaborati dalla struttura regionale di monitoraggio della campagna vaccinale e aggiornati al 26 agosto, in Sicilia si presenta una situazione a macchia di leopardo, con province maggiormente virtuose, come Palermo, in cui risulta immunizzato il 66,95% della popolazione (76,17% almeno una dose), e Agrigento con il 66,31% di immunizzati (76,19% almeno una dose), e altre in cui i cittadini manifestano maggiori resistenze.

LE VACCINAZIONI NEI COMUNI DEL COMPRENSORIO (PRIMA DOSE) aggiornati al 26 agosto

1) ROCCAFIORITA 101,16%

229) BIANCAVILLA 66,90%

309) PATERNO' 61,22

342) BELPASSO 59,53%

346) ADRANO 58,91%

347) SANTA MARIA DI LICODIA 58,88%

357) MOTTA SANT'ANASTASIA 57,57%

372) RAGALNA 55,68%

377) SAN PIETRO CLARENZA 54,05%

381) CAMPOROTONDO 52.44

383) MISTERBIANCO 52,39

390) Fiumedinisi 34,52%

