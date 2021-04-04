COVID, DUE MEDICI POSITIVI DOPO DUE DOSI DEL VACCINO PFIZER: È SUCCESSO A PARTINICO E A RAGUSA

Positiva al Covid nonostante le due dosi del vaccino Pfizer. È accaduto a Partinico e a Ragusa. Nel paese in provincia di Palermo, dove una dottoressa dell’ospedale Covid è risultata contagiata. Il me...

Positiva al Covid nonostante le due dosi del vaccino Pfizer. È accaduto a Partinico e a Ragusa. Nel paese in provincia di Palermo, dove una dottoressa dell’ospedale Covid è risultata contagiata. Il medico, asintomatico, è in isolamento ed è risultato ancora positivo dopo tre tamponi.

La dottoressa, come tutto il personale medico, si era sottoposta ad un controllo di routine per evitare che gli stessi professionisti possano creare focolai all'interno degli ospedali nei quali lavorano.

A Ragusa, invece, un medico ha scoperto di essere positivo al Covid dopo che una paziente, ricoverata nel suo reparto all’Ospedale Giovanni Paolo II, era risultata positiva ed aveva costretto tutto il personale a sottoporsi al controllo del tampone. Pure lui aveva già avuto inoculato le due dosi, come tutto il personale sanitario, nello scorso mese di gennaio è risultato positivo anche se asintomatico. Adesso è in isolamento.