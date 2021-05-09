COVID: DUE NUOVE ZONE ROSSE IN SICILIA, SALGONO A 24 LE ZONE

Due nuove "zone rosse" in Sicilia.L'aumento dei positivi farà scattare le restrizioni a Maniace, in provincia di Catania, e Riesi, nel Nisseno.Lo ha disposto il presidente della Regione Nello Musumeci...

A cura di Redazione 09 maggio 2021 21:03

