COVID: DUE NUOVE ZONE ROSSE IN SICILIA, SALGONO A 24 LE ZONE
Due nuove "zone rosse" in Sicilia.L'aumento dei positivi farà scattare le restrizioni a Maniace, in provincia di Catania, e Riesi, nel Nisseno.Lo ha disposto il presidente della Regione Nello Musumeci...
A cura di Redazione
09 maggio 2021 21:03
Due nuove "zone rosse" in Sicilia.
L'aumento dei positivi farà scattare le restrizioni a Maniace, in provincia di Catania, e Riesi, nel Nisseno.
Lo ha disposto il presidente della Regione Nello Musumeci - su richiesta delle amministrazioni comunali e a seguito delle relazioni delle Asp - con un'ordinanza che avrà efficacia da lunedì 10 a mercoledì 19 maggio.
Diventano, quindi, 24 le "zone rosse" nell'Isola.