COVID. ESPLOSO FOCOLAIO UNA CASA DI RIPOSO DI ACI CASTELLO. 27 PERSONE POSITIVE, 4 SONO STATE RICOVERATE
La conferma arriva direttamente dal primo cittadino di Aci Castello Carmelo Scandurra che attraverso un post sui social informa che ad oggi nel territorio ci sono 52 persone positive al COVID-19.Il nu...
La conferma arriva direttamente dal primo cittadino di Aci Castello Carmelo Scandurra che attraverso un post sui social informa che ad oggi nel territorio ci sono 52 persone positive al COVID-19.
Il numero dei positivi é aumentato, continua il post, notevolmente a causa del focolaio esploso in una casa di riposo di Aci Castello in cui sono risultate contagiate 27 persone, 4 sono state ricoverate in ospedale e sono in discrete condizioni.
Tutti i 27 soggetti risultati positivi al COVID erano vaccinati con la seconda dose, 23 di questi sono in buono stato di salute e non presentano sintomi. I 4 soggetti ricoverati sono in discrete condizioni e, come confermano i medici del Cannizzaro e del San Marco dove sono ricoverati, questi non presentano particolari problemi e sintomi gravi grazie agli anticorpi sviluppati con il vaccino. Questo fenomeno conferma l’efficacia e l’importanza del vaccino nel combattere il virus.
I 23 soggetti positivi sono stati separati prontamente dagli altri ospiti della struttura.
A breve conclude il post verranno eseguiti tamponi molecolari sia a coloro che sono risultati positivi che a 25 soggetti che con il test rapido sono risultati negativi.