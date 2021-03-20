COVID: FOCOLAIO IN UNA LUDOTECA DI MESSINA, 26 BIMBI POSITIVI DI CUI 12 CON SOSPETTA VARIANTE INGLESE

26 bambini positivi alla Covid. E’ il risultato dei tamponi alla ludoteca “Il tempio dei bimbi”, di via La Farina ad incrocio col curvone Gazzi. Per 12 di questi, c’è il sospetto della variante ingles...

26 bambini positivi alla Covid. E’ il risultato dei tamponi alla ludoteca “Il tempio dei bimbi”, di via La Farina ad incrocio col curvone Gazzi. Per 12 di questi, c’è il sospetto della variante inglese, che è più contagiosa.

Positiva anche un’animatrice, sono tutti asintomatici ma si teme perché i contatti sono stati molti, sia dentro la ludoteca sia nelle varie scuole frequentate dai bambini.

Le famiglie resteranno in isolamento almeno fino al 27 marzo, quando verranno ripetuti i tamponi.