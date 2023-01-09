COVID: GIMBE, AUMENTO DEI NUOVI CASI IN SICILIA, A CATANIA +36,7% RISPETTO ALLA SETTIMANA PRECEDENTE

Dal 30 dicembre al 5 gennaio in Sicilia si registra un peggioramento dell'incidenza per 100.000 abitanti (259,6) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (43,2%) di Covid rispetto alla settimana prece...

Sopra media nazionale i posti letto in area medica (16,1%) e in terapia intensiva (4,9%).

Lo rende noto il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe con analisi su andamento epidemia (nuovi casi, testing, ospedalizzazioni e decessi), vaccini (nuovi vaccinati, persone non vaccinate, terze e quarte dosi) e nuove varianti.

La percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 13,4% (media Italia 10,7%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni temporaneamente protetta, in quanto guarita da COVID-19 da meno di 180 giorni, pari al 0,8%; la percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto la terza dose di vaccino è pari a 20,2% (media Italia 12%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni guarita da meno di 120 giorni, che non può ricevere la terza dose nell'immediato, pari al 1,1%; il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è del 14,5% (media Italia 29,7%).

La popolazione 5-11 che ha completato il ciclo vaccinale è pari 27,1% (media Italia 35,3%) a cui aggiungere un ulteriore 3% (media Italia 3,2%) solo con prima dose. L'elenco dei nuovi casi per 100.000 abitanti dell'ultima settimana suddivisi per provincia: Ragusa 319 (+36,5% rispetto alla settimana precedente), Palermo 291 (+46,1% rispetto alla settimana precedente), Messina 289 (+57,5% rispetto alla settimana precedente), Siracusa 261 (+51,7% rispetto alla settimana precedente), Agrigento 249 (+45,7% rispetto alla settimana precedente), Trapani 235 (+34,4% rispetto alla settimana precedente), Catania 219 (+36,7% rispetto alla settimana precedente), Caltanissetta 216 (+31% rispetto alla settimana precedente) e Enna 167 (+30,8% rispetto alla settimana precedente).