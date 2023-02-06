COVID: GIMBE, IN SICILIA AUMENTO DEI NUOVI CASI + 16,8%, A CATANIA +16,3%

"Nella settimana dal 27 gennaio al 2 febbraio in Sicilia, si registra un peggioramento dell'incidenza per 100.000 abitanti (78) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (16,8%) rispetto alla settimana...

Sopra media nazionale i posti letto in area medica (12,0%) e in terapia intensiva (3,5%) occupati da pazienti covid-19".

Lo rende noto il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe con analisi su andamento epidemia (nuovi casi, testing, ospedalizzazioni e decessi) e vaccini (nuovi vaccinati, persone non vaccinate, terze, quarte dosi e quinte dosi). La percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 13,8% (media Italia 11,0%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni temporaneamente protetta, in quanto guarita da COVID-19 da meno di 180 giorni, pari al 0,4%; la percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto la terza dose di vaccino è pari a 20,4% (media Italia 12,3%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni guarita da meno di 120 giorni, che non può ricevere la terza dose nell'immediato, pari al 1,0%; il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è del 15,4% (media Italia 30,9%); il tasso di copertura vaccinale con quinta dose è del 7,9% (media Italia 13,9%); la popolazione 5-11 che ha completato il ciclo vaccinale è pari 27,1% (media Italia 35,3%) a cui aggiungere un ulteriore 3,0% (media Italia 3,2%) solo con prima dose.

L'elenco dei nuovi casi per 100.000 abitanti dell'ultima settimana suddivisi per provincia: Palermo 97 (+32,5% rispetto alla settimana precedente), Trapani 91 (+101,1% rispetto alla settimana precedente), Messina 81 (+5,4% rispetto alla settimana precedente), Siracusa 76 (-5,8% rispetto alla settimana precedente), Ragusa 75 (+2,6% rispetto alla settimana precedente), Caltanissetta 67 (+37,9% rispetto alla settimana precedente), Catania 65 (+16,3% rispetto alla settimana precedente), Enna 56 (+69,2% rispetto alla settimana precedente) e Agrigento 51 (-38,7% rispetto alla settimana precedente).