Covid, Gimbe: in Sicilia diminuiscono i nuovi casi. A Catania -14,8% rispetto settimana precedente

Nella settimana al 9 al 15 dicembre si registra in Sicilia un miglioramento dell’incidenza per 100.000 abitanti (237,8) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-3,9%) rispetto alla settimana precedente. Sopra media nazionale i posti letto in area medica (15,3%) e in terapia intensiva (4,2%) occupati da pazienti Covid-19.

Lo rende noto il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe con analisi su andamento epidemia (nuovi casi, testing, ospedalizzazioni e decessi) e vaccini (nuovi vaccinati, persone non vaccinate, terze e quarte dosi).

La percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 13,2% (media Italia 10,6%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni temporaneamente protetta, in quanto guarita da Covid-19 da meno di 180 giorni, pari al 1,0%; la percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto la terza dose di vaccino è pari a 20,0% (media Italia 12,0%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni guarita da meno di 120 giorni, che non può ricevere la terza dose nell’immediato, pari al 1,4%; il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è del 13,6% (media Italia 28,4%); la popolazione 5-11 che ha completato il ciclo vaccinale è pari 27,1% (media Italia 35,3%) a cui aggiungere un ulteriore 3,0% (media Italia 3,2%) solo con prima dose.

L’elenco dei nuovi casi per 100.000 abitanti dell’ultima settimana suddivisi per provincia: Palermo 288 (+7,8% rispetto alla settimana precedente), Enna 271 (-16,9% rispetto alla settimana precedente), Ragusa 268 (+3,8% rispetto alla settimana precedente), Trapani 239 (-10,5% rispetto alla settimana precedente), Messina 231 (-10,9% rispetto alla settimana precedente), Caltanissetta 220 (-6,4% rispetto alla settimana precedente), Agrigento 204 (+12,8% rispetto alla settimana precedente), Catania 202 (-14,8% rispetto alla settimana precedente), Siracusa 178 (-6,4% rispetto alla settimana precedente).