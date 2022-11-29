COVID, GIMBE: IN SICILIA SI EVIDENZIA AUMENTO DEI NUOVI CASI, A CATANIA +7,7% RISPETTO ALLA SETTIMANA PRECEDENTE

Nella settimana dal 18 al 24 in Sicilia novembre scorso si registra un peggioramento dell'incidenza per 100.000 abitanti (223,6) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi di Covid 19 (4,4%) rispetto al...

Nella settimana dal 18 al 24 in Sicilia novembre scorso si registra un peggioramento dell'incidenza per 100.000 abitanti (223,6) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi di Covid 19 (4,4%) rispetto alla settimana precedente.

Sotto media nazionale i posti letto in area medica (11%) mentre sono sopra media nazionale i posti letto in terapia intensiva (3,3%) occupati da pazienti Covid-19.

Lo rende noto il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe, con analisi su andamento epidemia (nuovi casi, testing, ospedalizzazioni e decessi) e vaccini (nuovi vaccinati, persone non vaccinate, terze e quarte dosi).

La percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 13,2% (media Italia 10,6%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni temporaneamente protetta, in quanto guarita da COVID-19 da meno di 180 giorni, pari al 1,1%. la percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto la terza dose di vaccino è pari a 19,3% (media Italia 11,5%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni guarita da meno di 120 giorni, che non può ricevere la terza dose nell'immediato, pari al 2,2%; il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è del 12,1% (media Italia 25,9%).

La popolazione 5-11 che ha completato il ciclo vaccinale è pari 27,1% (media Italia 35,3%) a cui aggiungere un ulteriore 3% (media Italia 3,3%) solo con prima dose;

Ecco l'elenco dei nuovi casi per 100.000 abitanti dell'ultima settimana suddivisi per provincia: Enna 255 (+11,4% rispetto alla settimana precedente), Catania 252 (+7,7% rispetto alla settimana precedente), Siracusa 237 (+12,1% rispetto alla settimana precedente), Trapani 230 (-1,1% rispetto alla settimana precedente), Palermo 227 (-1,7% rispetto alla settimana precedente), Messina 217 (+2,4% rispetto alla settimana precedente), Ragusa 193 (+4,5% rispetto alla settimana precedente), Caltanissetta 181 (+30,4% rispetto alla settimana precedente) e Agrigento 150 (+3% rispetto alla settimana precedente).