COVID, I CONTAGI IN SICILIA: 875 NUOVI POSITIVI, 10 MORTI

Sono 875 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 16.558 tamponi processati, con una incidenza del 5,3%. La Regione è settima per numero di contagi giornalieri.Le vittime nelle ultime 24 ore sono sta...

A cura di Redazione 18 aprile 2021 20:10

