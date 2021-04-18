COVID, I CONTAGI IN SICILIA: 875 NUOVI POSITIVI, 10 MORTI
Sono 875 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 16.558 tamponi processati, con una incidenza del 5,3%. La Regione è settima per numero di contagi giornalieri.
Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 10 e portano il totale a 5.162. Il numero degli attuali positivi è di 25.758 con un incremento di 281 casi rispetto a ieri; i guariti sono 584. Negli ospedali i ricoverati sono 1.399, 6 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 187, due in meno rispetto a ieri.
Il dato dei contagi nelle singole provincie:
Palermo: 60.525 (246)
Catania: 49.876 (206)
Messina: 23.395 (79)
Siracusa: 13.757 (93)
Trapani: 12.436 (33)
Ragusa: 10.555 (76)
Caltanissetta: 9.702 (69)
Agrigento: 9.678 (53)
Enna: 5.595 (20).
DATI ITALIA
Sono 12.694 i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 15.370 precedenti, ma a fronte di 230.116 tamponi effettuati, -10mila. Il tasso di positività risale al 5,51%.
Ancora 251 i morti, anche se in calo rispetto ai310di sabato,116.927 in tutto. Prosegue il calo delle terapie intensive,-29,con 163 ingressi giornalieri, e -452 ricoveri ordinari. In Lombardia 1.782 nuovi casi,1.700 in Campania.
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 12.694 contagiati
• 251 morti
• 13.134 guariti
-29 terapie intensive | -452 ricoveri
230.116 tamponi
Tasso di positività: 5,5% (+0,9%)
15.099.777 dosi di vaccino somministrate in totale