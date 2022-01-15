COVID, IL BOLLETTINO DEL 15 GENNAIO: IN SICILIA 9.292 CASI, MA IL RICONTEGGIO DEI DECESSI FA EMERGERE UN TRISTE RECORD: 66 I MORTI

Sono 9.292 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 49.331 tamponi processati in Sicilia, 66 i morti (il totale dei decessi sale a 7.878).Il giorno precedente i nuovi positivi erano 10.023 e il...

Sono 9.292 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 49.331 tamponi processati in Sicilia, 66 i morti (il totale dei decessi sale a 7.878).

Il giorno precedente i nuovi positivi erano 10.023 e il tasso scende al 18,8%, un punto in meno rispetto a ieri.

L'isola è al nono posto per contagi. Gli attuali positivi sono 166.341 con un aumento di 6.748 casi. I guariti sono 2.478.

In ospedale ci sono 1.488 ricoverati, 16 in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 157, 8 in meno sul giorno precedente.

Il contagio nelle singole province vede Palermo con 2.100 casi, Catania 2.367, Messina 725, Siracusa 1.031, Trapani 482, Ragusa 832, Caltanissetta 623, Agrigento 962, Enna 170.

La Regione Sicilia riporta che i decessi comunicati in data odierna sono da attribuire ai giorni: n. 11 il 14/01/22 – n.26 il 13/01/22 – n. 7 il 12/01/22 – n. 7 il 11/01/22 – n. 4 il 10/01/22 n. 3 il 09/01/22 – n. 2 il 08/01/22 – n. 2 il 07/01/22 – n. 1 il 05/01/22 – n. 2 il 04/01/22 – n. 1 il 03/01/22.

LE PROVINCE.

Palermo: 127.192 (2100)

Catania: 126.665 (2367)

Messina: 63.830 (725)

Siracusa: 44.188 (1031)

Trapani: 35.120 (482)

Agrigento: 34.218 (962)

Ragusa: 33.730 (832)

Caltanissetta: 32.747 (623)

Enna: 16.411 (170)

DATI ITALIA

Sono 180.426 i nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, con 1.217.830 tamponi eseguiti. I morti sono 308 e il tasso di positività cala dal 16,4% al 14,8%. Ieri i casi erano stati 186.123, i decessi 360 e i tamponi 1.132.309.

I ricoverati nei reparti ordinari sono 18.370, +351; quelli in terapia intensiva 1.677, -2. I guariti da ieri sono 120.609.

E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.