COVID, IL BOLLETTINO DEL 27 APRILE: IN SICILIA 6.550 NUOVI CASI E 25 MORTI, TASSO SALE AL 19%

Sono 6.550 i nuovi casi di Covid19, registrati a fronte di 34.358 tamponi processati in Sicilia.

Ieri i nuovi positivi erano 1803.

Il tasso di positività sale al 19% mentre ieri era al 14,4%.

La Sicilia è oggi al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 124.278 con un aumento di 2.314 casi. I guariti sono 4.704 mentre le vittime sono 25 portando il totale dei decessi a 10.529.

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 911, diciotto in più rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 49, due in meno rispetto a ieri

A livello provinciale si registrano a Palermo 1.791 casi, Catania 1324, Messina 813, Siracusa 783, Trapani 631, Ragusa 486, Caltanissetta 391, Agrigento 719, Enna 123.

DATI ITALIA

Sono 87.940 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 27 aprile 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 186 morti.

In totale le vittime salgono a 163.113 e i casi totali a 16.279.754. Dai ieri sono stati effettuati 554.526 tamponi, con un tasso di positività al 15,85%. In lieve calo i ricoverati: -173 ricoveri ordinari, -15 in terapia intensiva. In totale i ricoverati con sintomi sono 10.155 mentre i pazienti in terapia intensiva sono 394.