COVID, IL BOLLETTINO DEL 30 LUGLIO: IN SICILIA 724 NUOVI CASI E 4 MORTI. STABILI I RICOVERI

Sono 724 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 13.233 tamponi processati nell'isola.L'incidenza sale ancora fino quasi al 5,5%.L'isola oggi è terza per i nuovi...

Sono 724 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 13.233 tamponi processati nell'isola.

L'incidenza sale ancora fino quasi al 5,5%.

L'isola oggi è terza per i nuovi contagi giornalieri in Italia dietro Veneto e Lazio.

Gli attuali positivi sono 9.945 con un aumento di altri 520 casi.

I guariti sono 200 mentre nelle ultime 24 ore si registrano 4 nuove vittime esattamente come ieri e il totale dei decessi sale a 6.043. Sul fronte ospedaliero sono adesso 298 i ricoverati, 2 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva adesso sono 30 i ricoverati, uno in più.

Questi i dati dei contagi per provincia: Palermo 177, Messina 141, Catania 112, Agrigento 94, Caltanissetta 88, Trapani 73, Siracusa 29, Enna 10. Ragusa zero.

DATI ITALIA

Sono 6.619 i contagi da coronavirus in Italia oggi, venerdì 30 luglio 2021, secondo i dati - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 19 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 247.486 tamponi, il tasso di positività è al 2,67% (stabile rispetto a ieri, 2,7%). In terapia intensiva si trovano 201 pazienti, +7 rispetto a ieri con 20 ingressi nelle ultime 24 ore. I ricoverati con sintomi sono 1.812 (+82). Sono 4.132.510 i dimessi e i guariti (+2.117) e 82.962 gli attualmente positivi (+4.478). Ieri i casi erano stati 6.171 e i decessi 19. I nuovi morti portano a 128.047 il totale delle vittime da inizio emergenza.

DATI PATERNO'