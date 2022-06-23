COVID, IMPENNATA DI CASI E RICOVERI IN SICILIA NELL'ULTIMA SETTIMANA

Impennata di casi Covid in Sicilia nell'ultima settimana, così come in tutta Italia. Un trend negativo favorito anche dalla nuova variante Omicron 5 e tornano le file nei drive in e nelle farmacie per...

Impennata di casi Covid in Sicilia nell'ultima settimana, così come in tutta Italia. Un trend negativo favorito anche dalla nuova variante Omicron 5 e tornano le file nei drive in e nelle farmacie per effettuare i test. Dal 15 al 21 giugno si è registrato un peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (1172), con un aumento del 35,8% dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente. Crescono anche i ricoveri e sono sopra la media nazionale i posti letto occupati da pazienti Covid sia in area medica (17,2%) che in terapia intensiva (2,8%).

L'incremento maggiore, nuovi casi per 100.000 abitanti, si è registrato a Palermo e a Ragusa. Nel dettaglio, a Ragusa 607 (+48% rispetto alla settimana precedente), a Palermo 602 (+47,1% rispetto alla settimana precedente), a Catania 583 (+32,7% rispetto alla settimana precedente), a Siracusa 579 (+30,3% rispetto alla settimana precedente), a Messina 445 (+33,8% rispetto alla settimana precedente), ad Agrigento 361 (+41,4% rispetto alla settimana precedente), a Trapani 307 (+28% rispetto alla settimana precedente), a Caltanissetta 307 (-2,6% rispetto alla settimana precedente), a Enna 304 (+9,6% rispetto alla settimana precedente).

Per quanto riguarda i vaccini, la percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 9,3%, maggiore della media Italiana che è del 7%, a cui aggiungere la popolazione over 5 anni temporaneamente protetta, in quanto guarita da Covid da meno di 180 giorni, pari al 5%. La percentuale di popolazione over 5 anni che non ha invece ricevuto la terza dose di vaccino è pari a 16,1% (media Italia 11,5%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni guarita da meno di 120 giorni, che non può ricevere la terza dose nell'immediato, pari al 6,3%. Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose (persone immunocompromesse) è del 31,1% (media Italia 40%), mentre il tasso di copertura vaccinale con quarta dose (over 80, ospiti RSA e fragili fascia 60-79) è del 6,9% (media Italia 19,1%). Infine, la popolazione 5-11 anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari 26,9% (media Italia 34,8%) a cui aggiungere un ulteriore 3% (media Italia 3,4%) solo con prima dose.

BOLLETTINO DI OGGI 23 GIUGNO 2022

Sono 4.349 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 23.147 tamponi processati in Sicilia secondo il bollettino di ieri. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 3.793. Il tasso di positività sale al 18,8%, il giorno precedente era al 18,3%.

La Sicilia è al quinto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 59.959 con un aumento di 2.341 casi. I guariti sono 3.265 mentre le vittime sono 11 e portano il totale dei decessi a 11.146. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 660, 8 in più rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 25, uno in più rispetto al giorno prima.

A livello provinciale si registrano: a Palermo 1.544 casi, Catania 1.511, Messina 972, Siracusa 434, Trapani 233, Ragusa 366, Caltanissetta 155, Agrigento 314, Enna 88.