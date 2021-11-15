COVID, IN AUSTRIA SCATTA IL LOCKDOWN PER I NON VACCINATI: POTRANNO SOLO ANDARE AL LAVORO E A FARE LA SPESA

Scatta oggi in Austria il lockdown per le persone non vaccinate contro il Covid. E' quanto è stato deciso in un incontro tra il cancelliere austriaco Alexander Schallenberg ed i governatori delle regi...

Scatta oggi in Austria il lockdown per le persone non vaccinate contro il Covid. E' quanto è stato deciso in un incontro tra il cancelliere austriaco Alexander Schallenberg ed i governatori delle regioni.

Secondo l'agenzia di stampa austriaca Apa, il lockdown riguarderà circa 2 milioni di persone in un Paese che conta 8,9 milioni di abitanti.

Non si applicherà a bambini al di sotto dei 12 anni perché non possono ancora vaccinarsi. Inizialmente il lockdown durerà 10 giorni e alla polizia è stato chiesto di controllare le persone in giro per accertarsi che siano vaccinate, ha riferito Schallenberg. lavorare, acquistare cibo, fare una passeggiata o vaccinarsi.

Le autorità sono preoccupate che lo staff degli ospedali non sarà più in grado di gestire il crescente afflusso di pazienti Covid 19. "È nostro compito come governo dell'Austria proteggere le persone", ha dichiarato il cancelliere Alexander Schallenberg, parlando con i giornalisti a Vienna. "Quindi abbiamo deciso che a partire da lunedì ci sarà un lockdown per i non vaccinati", ha aggiunto.

L'Austria con 13.152 nuovi casi di Covid-19 registrati il 12 novembre fa segnare il record da inizio della pandemia. Si tratta di un dato superiore alla media degli ultimi giorni di 10.395 casi.