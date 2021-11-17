COVID IN GERMANIA, MERKEL: “SITUAZIONE DRAMMATICA” RECORD DI 52.826 NUOVI CASI IN 24 ORE.

“La situazione pandemica in Germania è drammatica.Per il virus è del tutto indifferente che il Paese abbia un governo reggente o nel pieno delle sue funzioni. Anche il numero dei morti è spaventoso“....

A cura di Redazione 17 novembre 2021 13:18

