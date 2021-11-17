COVID IN GERMANIA, MERKEL: “SITUAZIONE DRAMMATICA” RECORD DI 52.826 NUOVI CASI IN 24 ORE.
“La situazione pandemica in Germania è drammatica.Per il virus è del tutto indifferente che il Paese abbia un governo reggente o nel pieno delle sue funzioni. Anche il numero dei morti è spaventoso“....
“La situazione pandemica in Germania è drammatica.
Per il virus è del tutto indifferente che il Paese abbia un governo reggente o nel pieno delle sue funzioni. Anche il numero dei morti è spaventoso“. Lo ha detto Angela Merkel in occasione della conferenza delle città, commentando gli ultimi dati del Covid-19 resi noti dal Robert Koch Institut.
Secondo l’Rki, nelle ultime 24 ore la Germania ha fatto registrare 52.826 nuovi casi di positività al coronavirus e 294 decessi.
Da inizio pandemia, il totale dei contagiati nel paese sale dunque a 5.129.950, quello dei morti a 98.274.
L’organizzazione responsabile per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive in Germania informa inoltre che l’indice settimanale su 100mila abitanti è di 319,5 casi, mentre l’indice di ospedalizzazione è pari a 4,86 pazienti ricoverati su 100mila abitanti.
fonte «Agenzia DiRE» e l’indirizzo «www.dire.it»